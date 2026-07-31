Známý tuzemský developer, šéf a spolumajitel skupiny Redstone Richard Morávek měl nehodu s poraněním hlavy na dovolené ve španělské Marbelle. Aktuálně je podle zástupců skupiny Redstone jeho stav stabilizovaný, olomoucký byznysmen se aktuálně zotavuje po operaci.
„Mohu tyto informace potvrdit. Máme informaci, že se jeho stav zlepšuje, hned, jak to situace dovolí, bude převezen do některé z nemocnic v Česku,“ uvedl ředitel pro vnější vztahy skupiny Redstone Martin Novotný. Bližší detaily jeho zdravotního stavu ani okolnosti nehody komentovat nechtěl.
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