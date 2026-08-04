Jde o jednu z nejstarších značek běžeckých lyží na světě a například Kateřina Neumannová na těchto běžkách před dvaceti lety vyhrála zlatou olympijskou medaili. Norský Madshus se ale v poslední době potácel v problémech a výroba v továrně v domovském Biri posledního půl roku stála.
Jejím zachráncem teď má být český miliardář Tomáš Němec, který prostřednictvím svého rodinného fondu Consillium ve společnosti Madshus kupuje většinový podíl. Norská firma to oznámila v tiskové zprávě na svých stránkách.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.