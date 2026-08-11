Potravinová drahota patří v posledních letech mezi nejčastější politická i společenská témata. Návštěva supermarketu tomu nahrává: sumy na cenovkách jako by rostly přímo před očima. U některých potravin dosahují výše, která se ještě nedávno zdála absurdní.
Ačkoliv je nesporné, že potraviny v Česku zdražují, při hodnocení cen máme tendenci podléhat určitému klamu. Historická data totiž ukazují, že ještě rychleji než cifry na cenovkách rostou čísla na výplatních páskách. Z analýzy Ekonomu tak vyplývá, že i když jsou potraviny stále nominálně dražší, pro Čechy jsou dnes dostupnější než dřív. Jak potraviny v relativním vyjádření zlevnily? Co způsobuje, že cena kuřat vůči mzdám klesá mnohem rychleji než třeba hovězí? A proč energetický šok po začátku války na Ukrajině silně zasáhl chléb či obecně pečivo?
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjela dostupnost potravin v posledních dekádách a které zboží relativně zlevnilo nejvíc.
- Proč se různé nákladové šoky projevují různě u jednotlivých druhů potravin.
- Jaké negativní zkušenosti přinesl někdejší pokus maďarské vlády zkrotit zdražování potravin.
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