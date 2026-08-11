Vládce skupiny Vafo Group, která z Prahy vyrostla ve významného výrobce a prodejce krmiv nejen pro psy na evropském trhu, dotáhl další důležitou akvizici. Týden po oslavení padesátky Pavel Bouška přebírá majoritu ve společnosti Pets Deli.
Rodinná firma působící na německém trhu, který je pro Vafo v posledních letech největším odbytištěm a generuje z něj zhruba pětinu obratu, prodává krmiva pro domácí mazlíčky primárně online a pod vlastní značkou. Má tak silnou pozici D2C (direct-to-consumer) a přímou znalost zákazníků. Vafo k tomuto mixu přidá vlastní výrobní kapacity a může tak zopakovat přístup, který se již podařil s dřívějšími nákupy lokálních značek Pooch and Mutt v Británii, Franklin ve Francii nebo Wow v Rakousku.
„Pets Deli do naší skupiny skvěle zapadá. Je to silná značka s promyšleným digitálním přístupem a významným růstovým potenciálem. Německo je jedním z nejdůležitějších evropských trhů s krmivy v našem segmentu a Pets Deli je pro nás ideálním partnerem pro posílení naší pozice. Chceme podpořit další rozvoj značky, zachovat její jedinečný charakter a dát týmu zázemí pro další růst,“ uvedl Pavel Bouška.
Společnost Pets Deli má obrat mírně přes 40 milionů eur, v přepočtu tedy jednu miliardu korun, a Vafo Group v ní získá devadesátiprocentní podíl. O minoritu se podělí zakladatelka značky Tania Moser a její výkonný ředitel Pascal Hänle. Cenu ani jedna strana neuvedla.
„Ve Vafo jsme našli partnera, který sdílí stejné hodnoty a stejně vysoké nároky na kvalitu i rozvoj značky. Je to důležitý krok nejen pro naše zákazníky a zaměstnance, ale také pro další budování firmy,“ doplnila zakladatelka Pets Deli Tania Moser. „Vafo nám přináší zázemí a výrobní kapacity, které bychom sami budovali jen obtížně. Pro náš tým je to jedinečná příležitost dále rozvíjet značku společně s partnerem, který dokonale rozumí celému pet food odvětví,“ uvedl Hänle.
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Skupina Vafo, kterou založil na počátku devadesátých let otec Pavla Boušky, dnes míří na obrat přesahující 700 milionů eur, v přepočtu zhruba 17,3 miliardy korun, při slušné ziskovosti EBITDA. Když Pavel Bouška po otci společnost převzal, začal ji z lokálního výrobce a prodejce směřovat na celoevropský trh a v posledních osmi letech udělal několik akvizic v zahraničí. Přímo na německý trh vstoupil už v roce 2018 získáním prémiové značky krmiv Christopherus, což bylo mimochodem první rozkročení za hranice vůbec. Zároveň v Německu prodává své hlavní a největší české značky Brit a Carnilove.
Dnes skupina zaměstnává více než 1500 lidí v devíti evropských zemích a patří tak mezi několik českých firem, které výrazně uspěly v Evropě. Před sebou má navíc narýsovanou strategii s názvem Vafo 2030, která počítá s další expanzí. „Budujeme silné portfolio prémiových značek napříč Evropou, chceme dál rozvíjet přímé vztahy se zákazníky a pochopitelně využívat digitální technologie jako jeden z motorů růstu. Německá Pets Deli může například expandovat v rámci německy mluvících zemí, britský Pooch and Mutt by měl začít prodávat také v Indii a francouzský Franklin bychom rádi roztáhli do Belgie, Itálie a možná i Kanady,“ doplňuje šéf fúzí a akvizic Vafo Group Petr Kříž.
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