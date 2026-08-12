Evropský cyklistický trh se v posledních letech potýká se slabou poptávkou, vysokými skladovými zásobami a tlakem na marže. Složitá situace si vyžádala další oběť. Ve vážných problémech je nyní dokonce jeden z největších světových výrobců kol a elektrokol. Může se to dotknout i značek, které jsou populární na českém trhu.

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Co se dočtete dál

  • Které značky kol do skupiny patří.
  • Proč nedopadla snaha o záchranu.
  • Jak se situace dotkne českého trhu.
  • Jak se může insolvence vyvíjet dál.

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