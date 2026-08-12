Kongresové centrum Praha (KCP) prožívá své nejlepší období v historii. S rekordními tržbami přesahujícími 700 milionů korun, pozitivními zisky a hotovostí v řádu miliard korun se pouští do nejvýznamnějšího projektu své novodobé historie – výstavby nové haly. Generální ředitelka Lenka Žlebková v rozhovoru pro HN vysvětluje, proč je pro Prahu klíčové přilákat bonitní kongresové turisty a jak se multifunkční budova postavená v roce 1981 připravuje na budoucnost, kde hraje prim udržitelnost, špičkové technologie a kybernetická bezpečnost.
Co se dočtete dál
- Proč KCP kvůli dosavadní absenci ucelené výstavní plochy dlouhodobě prohrávalo souboje o obří kongresy s městy jako Vídeň či Barcelona.
- Jak se centru daří držet ziskové marže a jaká je přímá nákladovost nejlukrativnějších mezinárodních akcí.
- Kolik desítek milionů korun investuje podnik do nových technologií, kybernetického zabezpečení a špičkového ozvučení sálů.
- Jaký je další plán s bezprostředním okolím centra a proč tam má vzniknout například veřejně přístupná rozhledna či kavárna.
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