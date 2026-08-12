Slovenské „dřevo“ není pro českou private equity Versute Investments neznámé, už zde jednou úspěšně investovala. Nyní se skupina v čele Luďkem Palatou, která spravuje kolem 55 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun), do dřevozpracujícího byznysu vrací. A získává podíl v jedné z největších pil na Slovensku. Investici HN potvrdil Marek Šubrt, jeden z partnerů Versute Investments.

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Co se dočtete dál

  • Do jaké slovenské pily Versute Investment vstupuje.
  • Jak se firmě daří a s jakými cíli do ní Versute vstupuje.

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