Technologický podnikatel Jan Řežáb postavil svůj byznys na tom, že z nepřehledné záplavy dat dokázal vytáhnout něco srozumitelného. Se Socialbakers vybudoval byznys na analýze dat ze sociálních sítí, firmu později prodal v miliardovém obchodu. Pak se prostřednictvím start-upu Time is Ltd. pokoušel měřit efektivitu práce ve firmách a nyní se se start-upem Ravineo vrátil k analýze digitálních médií.
Vedle toho se ale po večerech pustil do úplně jiného druhu dat. Ve webové aplikaci RiverData.org, kterou označuje za svůj „night project“, se snaží přehledně ukázat, co se právě děje s vodou v evropských řekách. Aktuální údaje o průtocích přitom zasazuje do historického kontextu, takže je na první pohled patrné, zda řekou teče obvyklé množství vody, nebo je její průtok mimořádně nízký.
Co se dočtete dál
- Co má Řežáb s RiverData v plánu.
- Jak aplikace funguje.
- Co o ní říkají odborníci.
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