Britští a španělští farmáři vyrážejí na pole až po setmění. Na Korsice dostávají prasata krmení až večer, kdy nižší teploty zvyšují jejich chuť k jídlu. Italští chovatelé instalují do stájí výkonnější ventilátory a mlžicí systémy, aby alespoň částečně omezili propad dojivosti. Ve Francii letošní vlna veder způsobila hromadné úhyny prasat a drůbeže.
Zemědělci po celé Evropě zjišťují, že zkušenosti, podle nichž po desetiletí plánovali výsadbu, sklizeň nebo péči o hospodářská zvířata, přestávají platit. Stejná změna už dorazila i do Česka. Farmáři poprvé ve velkém sahají do zásob krmiva určeného na zimu, řeší nedostatek vody pro hospodářská zvířata a začínají přemýšlet, jak dlouho ještě budou schopni svá stáda uživit.
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