Kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) stouply v hospodářském roce 2025, tedy od dubna 2025 do konce letošního března, tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně ze 76,2 miliardy na 78,1 miliardy korun. Výsledek hospodaření po zdanění klesl z 2,96 miliardy korun na 713 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné v pondělí ve Sbírce listin.
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Evropský automobilový průmysl je podle společnosti stabilní, ale dlouhodobě pod tlakem. Kompaktní segment považuje automobilka za strategicky nezbytný, avšak ekonomicky udržitelný jen při striktní nákladové disciplíně, silném hybridním mixu a vysoké výrobní efektivitě. Objemy výroby a registrací se podle společnosti stabilizovaly, zůstávají ale pod úrovní před pandemií covidu-19, růst je velmi mírný a regionálně nerovnoměrný.
„Působí silné strukturální tlaky, zejména přechod na elektrifikaci, vysoké investice při nejisté poptávce a rostoucí konkurence mimoevropských výrobců. Růst je tažen převážně hybridními a elektrifikovanými pohony, nikoli celkovým objemem trhu,“ uvedla společnost ve výroční zprávě.
Automobilka za toto období vyrobila přes 226 tisíc vozů, tedy zhruba o 7 tisíc víc než v předchozím hospodářském roce. Více než 115 tisíc vozů připadlo na model Toyota Yaris a téměř 111 tisíc vozů na model Toyota Aygo X. Téměř 160 tisíc vyrobených automobilů mělo hybridní pohon.
Od loňského listopadu vyrábí automobilka pouze vozy s hybridním pohonem. Na hybridní variantu tehdy plně přešel také model Aygo X, který se dříve v Kolíně vyráběl s benzinovým motorem. „Hospodářský rok 2025 představoval pro společnost objemově silnější a technologicky přelomové období, charakterizované úplným přechodem na hybridní výrobu,“ uvedla automobilka.
Výrobní plán pro hospodářský rok končící v březnu 2027 počítá s výrobou přibližně 202 tisíc vozů. V aktuálním hospodářském roce plánuje automobilka investovat přibližně 5,4 miliardy korun, zejména do úprav vyráběných modelů a obnovy strojního vybavení.
Automobilka se připravuje na výrobu plně elektrických vozů. Toyota loni v září společně s vládou oznámila, že do rozšíření kolínského závodu a výroby bateriových systémů investuje přibližně 680 milionů eur, tehdy asi 16,5 miliardy korun. Stát může projekt podpořit dotací až 1,61 miliardy korun, přičemž automobilka předpokládá zahájení jejího čerpání v roce 2029. Součástí projektu mají být nová lakovna, svařovna a provoz na montáž baterií. Kolínský závod se má stát prvním závodem Toyoty vyrábějícím bateriové elektromobily v Evropě.
V prvních šesti měsících letošního roku vyrobila automobilka 118 569 vozů, meziročně o 1,8 procenta více. Podle výroční zprávy automobilka zaměstnávala v hospodářském roce v průměru zhruba 3100 lidí. V prosinci se dohodla s odbory na nové dvouleté kolektivní smlouvě, která upravuje růst mezd od letošního ledna.
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