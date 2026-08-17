Po těžké nemoci v neděli zemřel vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci Josef Vávra, bylo mu 66 let. ČTK to v pondělí oznámil mluvčí podniku Radek Tulis. Spolu se Stanislavem Bernardem stál Vávra v roce 1991 u zrodu pivovaru a byl autorem receptur piva Bernard.
Josef Vávra se narodil v roce 1959 u Humpolce. Toužil se stát námořním kapitánem, ale synovi politicky nepohodlného rolníka představitelé tehdejšího systému dali najevo, že na střední či vysokou školu nemůže pomýšlet. Vyučil se sladovníkem, při zaměstnání vystudoval průmyslovou školu a později dokončil i Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Profesní dráhu zahájil v ostravském pivovaru Ostravar. V té době se seznámil se Stanislavem Bernardem, s níž vybudoval ze zchátralé provozovny jeden z nejznámějších pivovarů v Česku.
„Když se v roce 1991 objevila příležitost v privatizační dražbě koupit zchátralý humpolecký pivovar, byl to Josef Vávra, kdo vyzval Stanislava Bernarda ke spolupráci. Ještě s tehdejším společníkem Rudolfem Šmejkalem pivovar 26. října 1991 vydražili za astronomickou částku 52 milionů korun. V té době si rozdělili role, které jim zůstaly po bezmála 35 let společného podnikání: Stanislav Bernard měl na starosti ekonomiku, obchod a marketing, Josef Vávra výrobu a kvalitu piva,“ uvedl mluvčí. I Vávra se ale zapojil do reklamní kampaně pivovaru, když popisoval, jak vymyslel nealkoholické grepové pivo.
Rodinný pivovar Bernard se podle mluvčího stal z podniku na pokraji krachu v respektovanou značku s portfoliem mnoha druhů piv, která získala stovky ocenění po celém světě a své výrobky vyváží do desítek zemí světa. Od roku 2000 má vlastní sladovnu v Rajhradě u Brna, které se Vávra naplno věnoval.
Pivovar se stal součástí života nejen Josefa Vávry, ale i jeho rodiny, připomněl Tulis. Manželka Iva vede v podniku kontrolu kvality, bratr Petr je v pivovaru od počátku vedoucím údržby, dcera Jana pracuje v marketingu, součástí rodinného pivovaru byli a jsou i další sourozenci a členové rodiny.
„Odešel profesionál, který svoji práci měl opravdu velmi rád a věnoval se jí na maximum. Odešel parťák, se kterým jsme si přes třicet let společně plnili to, o čem jsme na začátku jen snili. Josef byl srdcem každého našeho piva - bez jeho nadšení a řemesla by naše pivo nebylo takové, jaké je. Odešel dobrý kamarád. Bude nám všem opravdu moc chybět, profesně i lidsky,“ prohlásil Stanislav Bernard.
Rodinný pivovar Bernard vaří dvě desítky druhů piva a sezonní speciály. Stěžejní jsou pro něj nepasterizované ležáky. Osm procent z celkové produkce tvoří nealkoholická piva. Export se na ročním prodeji humpoleckého pivovaru podílí zhruba pětinou. Loni vystavil téměř 411 tisíc hektolitrů piva, byl to jeho druhý nejvyšší výsledek.
V Humpolci zaměstnává na 260 lidí a další tři desítky pracovníků má ve své sladovně v Rajhradě. Od roku 2001 vlastní 50 procent firmy belgický pivovar Duvel Moortgat.
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