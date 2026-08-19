Deset let čekají bývalí drobní akcionáři společnosti CETIN na rozhodnutí soudu, zda je její vlastník, skupina PPF, při vytěsnění v roce 2015 neošidil. Ve sporu jde až o miliardy korun, které by firma nejbohatší Češky Renaty Kellnerové mohla doplácet. Čekání akcionářů se ale zřejmě ještě výrazně protáhne.

Druhý zářijový týden měl před Městským soudem v Praze obhajovat svůj revizní posudek na jejich hodnotu znalec Tomáš Krabec. Ten došel k tomu, že tehdy nabídnutá cena byla ze strany PPF spravedlivá. Jenže obhajovat ho už nebude. Poté, co obdržel předvolání k výslechu, nečekaně oznámil, že se cítí podjatý.

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Co se dočtete dál

  • Proč změnil znalec názor o své podjatosti.
  • Proč proti němu akcionáři protestovali.
  • Jaké další posudky má za sebou.

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