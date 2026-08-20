Anglická Premier League dál potvrzuje pozici finančně nejsilnější fotbalové soutěže světa. Dvanáct dní před uzavřením letního přestupového okna celkově utratila dvacítka ligových klubů za nové hráče přes 2,3 miliardy liber a podle deníku Financial Times tak míří k překonání loňského rekordu.
Ve stejné fázi minulého léta ukazoval účet za přestupy zhruba 2,23 miliardy liber, vyplývá z dat Transfermarktu. Zajímavé je pak srovnání s ostatními velkými evropskými ligami. Kluby italské Serie A, německé Bundesligy a španělské La Ligy letos vydaly dohromady 1,97 miliardy liber. Celá trojice soutěží tak za nákupy hráčů utratila méně než samotná Premier League.
Co se dočtete dál
- Proč utrácejí i malé kluby Premier League víc než evropská konkurence.
- Odkud anglickým klubům tečou miliardy na rekordní přestupy.
- Proč ani rekordní příjmy Premier League nezaručují klubům zisk.
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