Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi Dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října, ministerstvo v něm nabízí pouze tříměsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75 procenta ročně. Lidé mohou nakoupit cenné papíry za maximálně tři miliony korun. Objednané dluhopisy bude nutné uhradit do 13. října, emise se uskuteční 15. října, uvedlo dnes ministerstvo v tiskové zprávě.
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Lidem, kteří nakoupili tříměsíční dluhopisy už v první emisi, se investovaná částka včetně úroku automaticky investuje i do druhé emise, pokud sami nepožádají o její vyplacení, a to nejpozději 9. října. Svou investici mohou případně rozšířit objednáním dalších dluhopisů. Celková vložená částka, včetně obligací z první emise, ale nesmí překročit tři miliony korun.
Také u druhé emise předpokládá ministerstvo automatickou reinvestici vložených peněz po třech měsících, pokud držitelé dluhopisů sami nepožádají o jejich vyplacení. Budou tak muset učinit do 11. ledna.
Zájemci mohou dluhopisy objednávat prostřednictvím elektronických majetkových účtů. Obligace je také možné objednat a následně zaplatit na pobočkách ČSOB.
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Ministerstvo financí letos obnovilo projekt Dluhopisů republiky. V první emisi nabídlo kromě tříměsíčních i dva typy pětiletých dluhopisů. Lidé je nakoupili celkem za 74 miliard korun, z toho 27,6 miliardy investovali do tříměsíčních obligací. V předvánočním období plánuje ministerstvo upisovací období pro třetí emisi, v níž nabídne opět všechny tři typy dluhopisů.
Dluhopisy republiky ministerstvo financí vydávalo už v letech 2018 až 2021, kdy nynější ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zastávala stejnou pozici v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO). Tehdy se uskutečnilo 13 upisovacích období, ve kterých si občané koupili dluhopisy v hodnotě celkem 80,1 miliardy korun. Zbyněk Stanjura (ODS), který zastával pozici ministra financí v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů pro občany zastavil, podle něj přinášely státu vyšší náklady než obligace prodané institucionálním investorům.
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