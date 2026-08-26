Na střední škole sice měla možnost udělat si maturitu, ale raději se rozhodla studium ukončit výučním listem, aby mohla co nejdříve nastoupit do práce a finančně pomoct své mámě samoživitelce. Ve škole nikdy nechodila na žádné kroužky, nejezdila na tábory a nikdy nebyla na rodinné dovolené. Když jednou chtěla jet na lyžařský kurz, musela si na to její máma půjčit a dluh pak dlouho splácela. Dnes je Bára (redakce její totožnost zná, ale rozhodla se ji nezveřejnit) žijící na Ostravsku sama maminkou samoživitelkou s dcerou, která letos nastupuje do první třídy základní školy. I Bára nyní naráží na podobnou situaci jako její matka: jak skloubit práci a péči o dítě. A trápí ji, že situace, kterou sama zažívala v dětství, se zase začíná opakovat. „Bojím se, že dceři nebudu moci zaplatit kroužky a výlety, nebo se kvůli tomu budu muset zadlužit. A mám strach, že kvůli tomu bude v kolektivu outsiderem. Třeba i proto, že si nemůžeme dovolit značkové oblečení,“ říká mladá žena pracující v call centru.
Podobné příběhy nejsou v Česku nijak výjimečné. Podle analýzy projektu Neviditelní, který se již šest let snaží zvýšit povědomí o znevýhodněných skupinách lidí, vyrůstá v naší zemi zhruba 300 tisíc dětí, které si z rodiny nesou znevýhodnění ovlivňující jejich vzdělání, budoucí práci i příjmy. Tuhle životní zátěž pak přenáší i na své potomky. Rozbít tento začarovaný kruh není snadné, pro budoucnost celého Česka je to ale klíčové. Problémy, s nimiž se potýkají děti ze znevýhodněného prostředí, nejsou jen jejich soukromým trápením. Mají negativní vliv na celou společnost a stojí nejen velké peníze, ale ohrožují třeba i sociální důvěru a soudržnost.
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