Policie navrhla obžalovat jednoho člověka a jednu obchodní společnost z investičního podvodu se škodou zhruba 2,2 miliardy korun. Firma podle kriminalistů nabízela veřejnosti zhodnocení peněz investováním do měnových párů, světových indexů, cenných kovů či obligací významných společností či start-upů. Poškozených klientů je přes 6000. ČTK to ve středu sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Z dříve zveřejněných informací vyplývá, že kauza se týká fondu WCA International.
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„Je důvodné podezření, že správce fondu nevykonával takovou činnost, z jejíhož výnosu by byl schopen zajistit slibované zhodnocení investičních vkladů, a že neměl jiné zdroje příjmu než investiční vklady klientů,“ konstatoval mluvčí. Činnost obviněných podle něj vykazovala znaky Ponziho schématu, tedy takzvaného letadla či pyramidy.
Kriminalisté dospěli po rozsáhlém vyšetřování k závěru, že správce fondu použil značnou část přijatých vkladů k hrazení provozních nákladů, k výplatě odměn finančním zprostředkovatelům zajišťujícím investory, pro osobní potřebu a také k výplatě vypovězených vkladů a zhodnocení pro klienty, kteří svoji investici provedli dříve. Po zahájení stíhání v březnu 2024 policie uvedla, že obviněný si z vkladů zakoupil nemovitost ve Spojených arabských emirátech, luxusní auta, motorový člun nebo stříbrné slitky.
Stíhaný člověk je na svobodě, hrozí mu až desetileté vězení. O podání obžaloby bude rozhodovat olomoucké vrchní státní zastupitelství.
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Investiční společnost WCA prošla letos v červnu reorganizací poté, co byla od roku 2023 v konkurzu. Vznikla nová firma NAS, do níž byla WCA International vložena. Část věřitelů WCA pak dostala akcie ve firmě NAS. Reorganizační plán počítal s tím, že věřitelé se vzdají výměnou za akcie většiny hodnoty své pohledávky.
Asociace pro transparentnost investičního trhu už dříve uvedla, že WCA byla takzvaným alternativním fondem. Tyto fondy sice eviduje Česká národní banka, nad jejich činností však nevykonává dohled. Alternativní fondy nesmějí nabízet služby a produkty veřejně a měly by cílit na kvalifikované investory. Investory WCA přitom často byli senioři. Jedním z věřitelů byla také šumavská obec Modrava, která do fondu vložila stovky milionů korun.
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