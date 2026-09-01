Když přijel Martin Janošík v roce 2010 poprvé do Číny podívat se na továrny v prefektuře Šan-tchou, musel jet ze Šen-čenu 11 hodin autobusem, protože vlaková trať tehdy neexistovala. „Dnes už je tam postavená v pořadí třetí železnice, starou stanici zbourali a postavili novou. Trať vede částečně i pod mořem – tamní tunel má skoro deset kilometrů – a vlak přitom jede rychlostí až 350 kilometrů za hodinu, i když se vůbec nejedná o nějakou hlavní, klíčovou trať. Čína se neuvěřitelně změnila,“ vypráví zakladatel firmy SPLY, která se specializuje na výrobu a dovoz zboží z této země.
V rozhovoru jsme si povídali o tom, kde dělají české podniky snažící se podnikat s čínskými protějšky nejčastější chyby, na jaké kulturní odlišnosti se musí připravit a proč třeba mnoha svým klientům dovoz zboží z Číny rozmlouvá.
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- Na jaká kulturní specifika se musí čeští podnikatelé v Číně připravit.
- Proč je nutné vše fyzicky ověřovat na místě.
- Jak dlouho trvá vybudovat si důvěru u čínského dodavatele.