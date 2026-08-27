Nvidia zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2027, které skončilo 26. července 2026. Firma opět předčila už tak vysoká očekávání finančních analytiků a oznámila tržby ve výši 96,2 miliardy dolarů. Meziročně se příjmy firmy zvýšily o 106 procent a pokračuje i růst mezi čtvrtletími. Tentokrát firma utržila o 18 procent více než v prvním kvartálu svého účetního roku 2027.
Firma Jensena Huanga překonala i očekávání ohledně zisku s výsledkem 2,22 dolaru na akcii a čistým ziskem ve výši 59,7 miliardy dolarů.
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