Zlínský prodejce spotřební elektroniky, který jako jediný u nás dokáže šlapat Alze na paty, zakončuje tříletku plnou změn. Nejprve skupina HP Tronic fúzovala se slovenským konkurentem Nay a přeměnila se na uskupení Nay-Datart, poté spolkla obchody Electro World a majitelé z vlastnické struktury vyplatili fond Genesis, který se ale do ní následně zase vrátil. Hektické období teď holding, pod který spadají obchody Datart či značka elektrospotřebičů Eta a jehož tržby lehce přesahují 40 miliard korun, završí personálním veletočem ve svém vedení.
Podle informací HN se změny dotknou obou hlavních postav nejvyššího managementu, tedy předsedy představenstva a generálního ředitele Daniela Večeřu a Petra Rese, který vede značku Eta a také je členem představenstva Nay-Datart. Oba jsou zároveň minoritními akcionáři v holdingu.
Co se dočtete dál
- Co na změny říká firma.
- Proč k nim dochází.
- Kdo by měl Večeřu nahradit.
- Jaké další změny mají ve vedení nastat.