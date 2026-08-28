Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský se 432 miliardami. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152 miliard. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, jejichž majetek činí 385 miliard korun. Euro o tom v pátek informovalo ČTK v tiskové zprávě.
Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje Euro od roku 2014. Souhrnná hodnota majetku první stovky letos dosáhla 4,069 bilionu korun. Proti loňsku vzrostla o 658,6 miliardy, tedy téměř o pětinu. Hranice pro vstup do první stovky se posunula na 7,3 miliardy korun. Polepšilo si 69 osobností v žebříčku, 19 zůstalo beze změny a 12 zaznamenalo pokles.
Podle Eura byl letos souboj o první místo velmi napínavý. Na začátku léta bylo Strnadovo vítězství v ohrožení. „Akcie CSG se po lednovém vstupu na burzu vyšplhaly až k 800 korunám, koncem června však spadly na 300 korun. Teprve srpnové zotavení přibližně k 450 korunám vrátilo Strnada do čela žebříčku,“ uvedl časopis.
Na čtvrtém místě je s 275 miliardami vlastník skupiny KKCG Karel Komárek. Pátý skončil spoluzakladatel J&T a akcionář holdingu EPH Patrik Tkáč, jehož majetek činí 220 miliard korun. Následuje majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač se 190 miliardami.
Na sedmém místě je vlastník realitní skupiny CPI Radovan Vítek. V žebříčku je Vítek nejvýše postaveným miliardářem, který od loňska zchudnul. Pohoršil si o tři miliardy korun na 116 miliard. O 1,5 miliardy korun se ztenčil i majetek rodiny premiéra Andreje Babiše (ANO), kterou Euro zařadilo s 83,5 miliardy Kč na osmé místo. Babiš v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu.
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Za skokany roku časopis označil vlastníky zbrojařské skupiny STV Group Martina Drdu a Ludmilu Drdovou. Odhadovaná hodnota jejich majetku vzrostla téměř dvojnásobně na 56,5 miliardy korun. Výrazně si polepšil také developer Dušan Kunovský, a to o 17 miliard na 50,5 miliardy. Novým jménem v žebříčku je Petr Kratochvíl, vlastník menšinových podílů v klíčových částech CSG, s majetkem 26,7 miliardy korun.
Euro při sestavování žebříčku vychází z burzovní hodnoty, čistého zisku, provozního zisku EBITDA, zadlužení, čisté hodnoty aktiv a v minulosti vyplacených dividend. Opírá se o dlouhé časové řady i informace z veřejných zdrojů a od samotných podnikatelských skupin.
Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.
Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků podle časopisu Euro:
|Pořadí
|Majetek 2026 (mld. Kč)
|Meziroční změna (mld. Kč)
|Hlavní značky
|Hlavní obor podnikání
|1.
|Michal Strnad
|470
|140
|CSG
|zbrojní průmysl
|2.
|Daniel Křetínský
|432
|152
|EPH, EP Group
|energetika
|3.
|Renáta Kellnerová s rodinou
|385
|70
|PPF
|různé obory
|4.
|Karel Komárek
|275
|55
|KKCG, Allwyn
|sázky a loterie
|5.
|Patrik Tkáč
|220
|30
|EPH, J&T
|energetika
|6.
|Pavel Tykač
|190
|40
|Sev.en
|energetika
|7.
|Radovan Vítek
|116
|-3
|CPI
|nemovitosti
|8.
|rodina Andreje Babiše
|83,5
|-1,5
|Agrofert
|různé obory
|9.
|Jozef Tkáč
|76
|9
|J&T
|finanční služby
|10.
|Ivan Jakabovič
|66
|9
|J&T
|finanční služby
Zdroj: Euro
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