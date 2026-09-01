Kdo zajde na oběd do některé z restaurací v jihočeském Vyšším Brodě, nečeká ho žádný cenový šok. Klasická česká hotovka v jednom z hotelů poblíž náměstí se spolehlivě vejde do dvou stovek. Městečko přitom v sezoně rozhodně nestojí stranou turistického ruchu: jde o jeden z nejfrekventovanějších nástupních bodů vodáků sjíždějících Vltavu.
Stačí popojet z Vyššího Brodu pár kilometrů do Lipna nad Vltavou a turista se ocitne v jiném světě. První věc je, že předposlední prázdninový víkend při procházce centrem němčinu slyší skoro stejně často jako češtinu. Ale hlavně: za běžnou cenu hlavního jídla tu v některých podnicích pořídí sotva předkrm. Za poslední léta ve městě vyrostly stovky nových apartmánů, část v luxusním segmentu. Kdo Lipno navštívil třeba po deseti letech, okolí mola by nejspíš nepoznal.
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