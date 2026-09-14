Kosmetickou značku Lush založila před 30 lety šestice Britů v malém pobřežním městě Poole. A z kůlny, kde původně vznikal jejich nejikoničtější produkt – ručně vyráběné šumivé koupelové bomby – se značka postupně rozrostla do vlastních obchodů po celém světě. Nyní má Lush přes 850 poboček, z toho tři v České republice, a značka dál roste. Minulý rok globální obrat firmy dosáhl přibližně 22 miliard korun.
Hlavní sídlo má i po letech na stejném místě. A v anglickém Poole i nadále žijí všichni zakladatelé Lushe. Jednou z nich je Rowena Birdová, která v rozhovoru pro HN vypráví, jak jejich byznys značně poznamenávají cla amerického prezidenta Donalda Trumpa, proč nelituje odchodu firmy ze sociálních sítí i jak je možné vést s přáteli obří firmu několik desítek let a pořád si přátelství uchovat.
Co se dočtete dál
- Na kterých trzích a v kterých zemích roste Lush nejvíce a kde naopak růst není tak silný.
- Lush odešel v roce 2021 ze sociálních sítí. Litoval někdy rozhodnutí je opustit?