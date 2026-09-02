Miliardová investice švýcarské společnosti Holcim přináší do Česka novou a ekologičtější technologii na výrobu cementu. Klíčovou surovinu pro stavebnictví vyrábí Švýcaři ve středočeském závodě v Čížkovicích. Nižších emisí dosáhne Holcim tím, že výrobně energeticky náročný slínek (základ cementu) částečně nahradí kalcinovaným jílem a sníží tak vyprodukované emise. 

„Je to krok k výrobě nové generace cementu. Umožní nám snížit uhlíkovou stopu našich produktů a zároveň zachovat stabilní dodávky vysoké kvality pro české stavebnictví,” řekla Angela Wenger Bachmannová, ředitelka Holcim pro střední Evropu. 

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Co se dočtete dál

  • Kolik emisí Holcim v Česku ušetří a jaký do bude mít dopad na výrobu a hospodaření.
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