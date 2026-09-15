Největším kyberbezpečnostním omylem českých firem je domněnka, že jsou nezajímavé. Netuší, že hackeři jsou leckdy podobní zlodějům, kteří jdou po ulici a zkoušejí, které dveře od domu nechali lidé omylem odemčené. Co dál, vymýšlejí teprve ve chvíli, kdy se dostanou dovnitř, vysvětluje David Pícha, provozní ředitel společnosti Integra, která se této oblasti věnuje. V rozhovoru jsme probrali, jak se hackerský svět proměnil po nástupu umělé inteligence, proč je při obraně vždy nutné počítat s tím, že útočník člověka obelstí, a jak fungují penetrační testy, které simulují kyberútoky.
Jak je na tom Česko v kyberbezpečnosti? Zhoršuje se situace, zvyšuje se počet útoků, nebo se o ní jen více mluví?
Realita je bohužel opravdu horší, než byla. Za prvé mají české firmy vůči západnímu trhu stále určitý technologický dluh, což vidíme u řady našich klientů. Druhým faktorem je umělá inteligence. Útočníci jsou dnes díky ní schopni provádět nesrovnatelně sofistikovanější, častější a komplexnější útoky. Obrana už nemůže spoléhat na to, že ve firmě sedí jeden IT specialista a stará se o bezpečnost. Je k tomu potřeba komplexní tým a hluboké know-how o tom, jak celé prostředí funguje.
Co se dočtete dál
- Co je pro firmy největší kybernetickou hrozbou.
- Jak poznat, že je firma dobře zabezpečená.
- Jak se bránit proti deepfake videím.