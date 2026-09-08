Kalkulace českých investorů, kteří při zhodnocování svého kapitálu vsadili na cihly, mohou dostat v příštích letech trhlinu. Majitelé investičních bytů figurují v plánech ministryně financí Aleny Schillerové, která na začátku září řekla, že hledá nové příjmy do státního rozpočtu. V mezinárodním srovnání patří pravidelné zdanění nemovitostí v Česku mezi nejnižší ve vyspělých zemích a jeho zvýšení doporučují i instituce jako Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní měnový fond (MMF) nebo Evropská komise.
Schillerová své představy nastínila jen mlhavě. Není tedy jasné, zda zvýšení daně omezené na investory může skutečně pomoci rozpočtu. A kolik by museli platit, aby to erár vůbec pocítil?Ministerstvo financí teprve promýšlí možné varianty. Nemá ještě konkrétní představu, od kolika vlastněných nemovitostí by vyšší sazba platila, zda by rozhodoval jejich počet, hodnota či způsob využití.
Co se dočtete dál
- Jakou reformu daní z nemovitostí Česku radí mezinárodní organizace.
- O kolik vyšší daně z nemovitostí by museli velcí investoři platit, aby erár získal miliardy.
- Jaké zkušenosti s progresivním zdaněním nemovitostí mají v zahraničí.