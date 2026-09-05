Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner v sobotu přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. S odkazem na ruská státní média o tom informovaly světové agentury. Dvojici vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa na letišti přivítal Kirill Dmitrijev, zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten vystupuje jako ruský vyjednavač v kontaktech s Trumpovou administrativou.
Witkoff a Kushner naposledy navštívili Putina v Kremlu letos v lednu. Naopak v Kyjevě u ukrajinského prezidenta Volodymara Zelenského zatím nebyli. Zelenskyj však dříve sám oznámil, že je v ukrajinském hlavním městě očekává hned další den v neděli.
Ukrajinský prezident také v sobotu odsoudil útoky, které Rusko v noci na dnešek podniklo na letiště v Kyjevě a Boryspilu. Jednalo se podle něj o reakci právě na plánovanou návštěvu Trumpových vyjednavačů v hlavním městě Ukrajiny. Podle tamních médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila těmito útoky Američany od návštěvy Kyjeva odradit.
Snaha Washingtonu o ukončení války, kterou v roce 2022 zahájilo Rusko svou plnohodnotnou invazí na Ukrajinu, polevila, zatímco USA se soustředily na válku s Íránem, kterou spolu s Izraelem rozpoutaly na konci letošního února. Putin podle agentury AP na začátku tohoto týdne uvedl, že vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války „poněkud ustrnula“.
Trump pak v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení války. „Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl. „Vysílám Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dva skvělé vyjednavače. Odvedli skvělou práci a pošleme je tam, aby viděli, zda se dá udělat ještě něco. Možná je tam dobrá šance,“ řekl Trump.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit