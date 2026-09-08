Finanční skupina Partners pořádá v úterý 8. září tiskovou konferenci u příležitosti Dne finanční gramotnosti, na které představí výsledky unikátního hloubkového průzkumu zaměřeného na finance v českých „sešívaných“ rodinách.
Přenos TK z pražské restaurace Červený Jelen můžete sledovat od 9:30.
Průzkum finanční skupiny Partners, který pro ni připravila agentura MindBridge ukazuje, jak fungují finance v rodinách na druhý pokus – a co se stane, když do nich vstoupí děti, bývalí partneři, majetek a rozdílné představy o spravedlnosti.
Dozvíte se:
Kdo platí za koho?
Přistupujeme ke svým a partnerovým dětem skutečně stejně?
Kdy se peníze na děti z předchozího vztahu stávají problémem nové domácnosti?
A máme jasno v tom, co je vlastně moje, tvoje a naše – nejen dnes, ale i do budoucna?
Výsledky průzkumu ukazují především překvapivé rozdíly v tom, jak stejnou situaci vnímají muži a ženy. Co si o tom myslí finanční poradkyně, psycholožka a právník?
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