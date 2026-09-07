Prodej nových automobilů s elektrickým pohonem v Rusku se v letních měsících více než zdvojnásobil. Poptávku po těchto vozech podpořil nedostatek benzinu, který je důsledkem ukrajinských útoků na ruské rafinerie. S odkazem na údaje ruské analytické organizace Autostat to v pondělí uvedla agentura Reuters.
V období od června do srpna se prodej plně elektrických vozů a plug-in hybridních automobilů, které umožňují dobíjení baterie z elektrické sítě, zvýšil na 26 543 vozů z 12 187 vozů před rokem. Růst prodeje přitom podle Autostatu brzdila omezená nabídka těchto vozů, protože zvýšená poptávka vývozce a dovozce aut překvapila.
Ukrajinské útoky na velké ruské rafinerie od začátku června nabraly na intenzitě, což vedlo k omezování provozu rafinerií a nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích. Ruská produkce benzinu koncem srpna pokrývala jen zhruba 70 procent domácí poptávky, píše Reuters.
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Nedostatek pohonných hmot přinutil ruské řidiče trávit hodiny sháněním benzinu a čekáním ve frontách u čerpacích stanic. To některé motoristy přimělo uvažovat o koupi elektromobilu či přestavbě svého vozu na zemní plyn.
Ruský trh s elektromobily je zatím relativně malý. Mezi hlavní příčiny patří omezená síť dobíjecích stanic, velké vzdálenosti a nepříznivé klimatické podmínky v zemi. Plně elektrické automobily a plug-in hybridní vozy se podle Autostatu v loňském roce na celkovém prodeji aut v Rusku podílely jen zhruba čtyřmi procenty.
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