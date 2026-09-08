Společnost Starteepo mladého českého investora Františka Bostla na jaře rozjela velkou sázku na obrodu americké počítačové legendy Xerox. Aktuálně ve firmě, která světu dala počítačovou myš, první stolní počítač využívající grafické rozhraní s ikonami a stala se synonymem pro kopírování, drží 7,34 procenta, což z ní dělá třetího největšího akcionáře.
Tisk se nevypařuje, ale běžíme sprint přes překážky, říká celosvětový šéf Xeroxu. Na obrodu firmy vsadili i Češi
Do akcií americké legendy napumpovala přes 400 milionů korun. Jejich cena na newyorské burze se od jara zvýšila zhruba o sto procent, z ceny kolem 1,5 dolaru na současné 3,2 dolaru za akcii. Podle Bostla je to ale stále málo a vedení Xeroxu proto tlačí k radikálním krokům, které by měly hodnotu firmy dramaticky nakopnout.
Co se dočtete dál
- Proč Bost tlačí na vedení společnosti Xerox.
- Co navrhuje za opatření.
- Co by měla slavné společnosti přinést.
- Jak na tom Xerox ekonomicky je.