S rekordním počtem vystavovatelů začal v úterý 8. září v polských Kielcích další ročník největšího středoevropského veletrhu obranné techniky známý pod zkratkou MSPO. Ze všeho nejvíc je to výstavní skříň polského průmyslu – a pro zahraniční účastníky možnost se předvést v zemi, která letos dá na obranné výdaje 4,8 procenta HDP. Ze zbrojení se stává tahoun polského průmyslu, Varšava také získala z členských států EU nejvíc peněz v evropském programu SAFE – 43,7 miliardy eur v podobě výhodných úvěrů.

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