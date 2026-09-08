První brněnské strojírně (PBS) ve Velké Bíteši loni podle výroční zprávy stouply tržby za výrobky a služby v meziročním porovnání o 26,7 procenta na 2,537 miliardy korun. Produkce motorů pro širokou škálu bezpilotních aplikací se zvýšila více než dvojnásobně, firma měla významné mezinárodní spolupráce, modernizovala výrobní halu, investovala do technologií, vývoje výrobků a také do zvýšení svého zabezpečení. Ve zprávě zveřejněné ve Sbírce listin to uvedl generální ředitel a předseda představenstva Milan Macholán. Letos předpokládá další expanzi PBS.
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Hospodářský výsledek před zdaněním měla loni akciová společnost 254,4 milionu korun a zisk po zdanění 110,4 milionu korun proti 168,25 milionu korun za rok 2024. Výsledky hospodaření PBS v minulých třech letech podle výroční zprávy opticky snížila účetní rezerva 781,7 milionu korun. Vytvořená byla kvůli letitým sporům, které se týkají dřívějšího kontraktu PBS Energo v Británii. Vytvoření této rezervy podle výroční zprávy nemá dopad na výkonnost bítešské PBS, která je aktuálně vysoká.
Obě firmy jsou ze skupiny PBS Group. Od letošního ledna je První brněnská strojírna Velká Bíteš v důsledku fúze sloučením právním nástupcem PBS Energo.
V roce 2024 stouply tržby bítešské PBS meziročně rovněž víc než o čtvrtinu na dvě miliardy korun. Loňské navýšení obratu na 2,5 miliardy korun označil Macholán ve zprávě za překonání dalšího milníku. Uvedl, že upevnila svou pozici na trzích v USA a Indii, kde ji zastupují sesterské společnosti ze skupiny PBS Group. Zmínil také rostoucí spolupráci s partnery z dalších zemí.
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PBS se stala například strategickým dodavatelem proudového motoru TJ100 pro výrobce střel, firmu MBDA z Británie. S americkým výrobcem motorů a pomocných energetických jednotek (APU) Pratt and Whitney podepsala smlouvu na vývoj a prodej těchto jednotek nové generace. „Zájem těchto gigantů o spolupráci s PBS jasně demonstruje, že naše vývojové, technologické a výrobní kompetence splňují ty nejvyšší světové standardy,“ uvedl Macholán.
Kromě dodávek pro letecký průmysl patří PBS také mezi významné evropské slévárny specializované na přesné lití, vyvíjí a vyrábí kryogenní zařízení či technologie pro energetiku. Na konci minulého roku společnost zaměstnávala 781 lidí, v meziročním porovnání počet stoupl o 150.
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