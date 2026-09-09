Národní centrála proti organizovanému zločinu nedávno rozkrývala podezření z velké úplatkářské kauzy v českém sportu. Šlo o dva vysoce postavené funkcionáře: Filipa Neussera a Davida Trávníčka, někdejší šéfy Národní sportovní agentury (NSA), respektive lyžařského svazu. Kriminalisté je prověřovali pro podezření z několika zločinů: prvního pro přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a dotační podvod ve spolupachatelství, druhého pro podplácení a dotační podvod.
Co se dočtete dál
- Jak policisté prošetřovali podezření z korupce a dalších trestných činů.
- Jak to dopadlo.
- Co zaznělo v odposleších a textové komunikaci.
- V čem byly problémové faktury.