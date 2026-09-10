Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 1,7 procenta. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3 procenta. Svůj předběžný odhad z minulého týdne ve čtvrtek potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Zdražily především pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily, například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o dvě pětiny.

„Výrazný růst cen pohonných hmot byl částečně vyvážen poklesem cen potravin. Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44,98 Kč/l, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny pohonných hmot a maziv byly v srpnu meziročně vyšší o 26,2 procenta.

Ceny v oddíle doprava měly tak podle statistiků na meziroční růst cenové hladiny největší vliv. Následovaly je ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení byly vyšší ceny nájemného za bydlení o 6,1 procenta. Ceny materiálů a služeb pro drobné opravy a údržbu bydlení stouply o 5,4 procenta, vodné bylo meziročně dražší o 3,9 procenta, stočné o 3,8 procenta a teplo a teplá voda zdražily o 1,5 procenta. Naopak elektřina zlevnila o 11,2 procenta a cena zemního plynu klesla o 4,8 procenta. V porovnání s loňským srpnem zdražily také tabákové výrobky, destiláty a likéry a pivo, naopak cena vína mírně klesla. Ceny stravovacích služeb stouply o 3,9 procenta a ubytovacích služeb o 6,8 procenta.

Naopak na meziroční snižování cenové hladiny působily v srpnu nejvíce ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Máslo v srpnu meziročně zlevnilo o 38,8 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 24,6 procenta a vepřové maso o 23,7 procenta. Margarín a podobné výrobky byly levnější skoro o 11 procent, drůbež asi o osm procent a sýry o pět procent. Pokračoval také pokles cen v oddíle odívání a obuv, oděvy zlevnily o 2,9 procenta a obuv o čtyři procenta.

Statistici také zveřejnili informace o vývozních a dovozních cenách v červenci. Meziročně se dovozní ceny zvýšily o 4,6 procenta, vývozní ceny vzrostly o 2,3 procenta. „Značný meziroční růst o více než 50 procent zaznamenaly dovozní ceny pohonných hmot,“ uvedl Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ. Výrazně meziročně stouply také dovozní ceny ropy a zemního plynu a elektřiny. Meziměsíčně se vývozní ceny nezměnily, dovozní ceny se zvýšily o půl procenta.

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