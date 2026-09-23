Sleduje každý váš klik a pohyb myší, počítá množství úhozů na klávesnici, pozoruje, kde se pohybujete, a dokonce naslouchá každému vašemu slovu. Monitorovací systémy zaměstnanců, známé jako bossware, zažívají v posledních letech obrovský rozmach. Očekává se, že globální trh s těmito technologiemi letos překročí hodnotu čtyř miliard dolarů.

Především v USA, kde není tak přísná ochrana soukromí zaměstnanců jako v Evropské unii, je sledování na pracovišti všudypřítomné. Podle dat poradenské společnosti Gartner své zaměstnance nějakým způsobem monitorují téměř dvě třetiny velkých firem ve Spojených státech. Souvisí to především s nástupem práce na dálku a hybridních úvazků, kvůli nimž ztratili manažeři fyzický dohled nad svými podřízenými a doufají, že tyto nástroje jej mohou nahradit. Vede ale tento masivní sběr dat skutečně k vyšší produktivitě a efektivitě?

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Co se dočtete dál

  • Jak kontrola zaměstnanců ovlivňuje jejich produktivitu.
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