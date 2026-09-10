Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně podražily. Cena benzinu Natural 95 stoupla za týden v průměru o 1,88 koruny na 44,22 koruny za litr, nafta je dražší o 1,9 koruny, ve středu stála 47,79 koruny za litr. Benzin byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vláda o drahých pohonných hmotách v pondělí jednala, rozhodla se ale, že nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot.
V meziročním porovnání je nyní benzin dražší zhruba o 10,50 koruny na litru, za naftu platili motoristé před rokem asi o 15,50 koruny na litru méně.
Do cen paliv letos výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě, který začal koncem února. Írán v reakci na útoky Spojených států a Izraele uzavřel Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro vývoz ropy z Perského zálivu. V důsledku toho podražila ropa na světových trzích, což se promítá i do ceny pohonných hmot. Před konfliktem mohli řidiči v ČR natankovat Natural 95 v průměru za 33,60 koruny za litr a diesel je vyšel zhruba na 33 korun.
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Mezi regiony v Česku nabízejí nyní nejdražší paliva pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 45,05 koruny, nafta se tam tankuje za 48,86 koruny za litr. Naopak nejlevnější benzin natankují řidiči v Libereckém kraji, kde je litr v průměru za 43,89 koruny. Nafta je nejlevnější v Pardubickém kraji, litr tam prodávají průměrně za 47,25 koruny.
Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy na koncové ceny. U nafty zároveň snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.
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