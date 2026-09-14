Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil české Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka nákup pěti kancelářských budov v Praze pod hlavičkou Riverside Karlín. Prodávajícím je rakouská CA Immo. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
Karlínské kanceláře Riverside mají překvapivého kupce. Víme, za kolik vznikl druhý největší obchod roku
Výši transakce ÚOHS neuvádí. Zpravodajský server Newstream.cz, který na obchod loni koncem listopadu upozornil, ale tehdy uvedl, že podle jeho informací je cena zhruba 300 milionů eur, tedy asi 7,3 miliardy korun. Jde tedy o jeden z největších realitních obchodů posledních let. Investorem serveru Newstream.cz je spolumajitel Trinity Bank Lapčík.
„ÚOHS konkrétně posuzoval změnu vlastníka firem RCP Alfa, RCP Amazon, RCP Beta, RCP Delta, RCP Gama, RCP ISC a CA Immo Real Estate Management Czech Republic. Právě tyto společnosti jsou činné v oblasti pronájmu nebytových prostor a pronajímají především administrativní a v menší míře také jiné nebytové prostory v jednotlivých budovách v komplexu Riverside Karlín,“ uvedl úřad.
Projekt Riverside Karlín tvoří budovy Mississippi House, Amazon Court, Nový Danube House, Nile House a Missouri Park. Stavba komplexu začala v roce 2003
Transakce je jedním z největších realitních obchodů posledních let. Patří mezi ně například i loňský prodej pražského obchodního centra Palladium či hotelu Hilton Prague a letošní prodej pražského hotelu Vienna House a administrativního komplexu Port7 v pražských Holešovicích.
Prodejní smršť na českém realitním trhu. Proč teď jdou na dračku kanceláře, hotely i nákupní centra?
Trinity Bank, která patří mezi menší české bankovní domy, stoupl loni zisk před zdaněním o osm procent na 758 milionů korun. Počet klientů banky přesáhl 226 tisíc.
Trinity Bank byla dříve záložnou Moravský Peněžní Ústav. Společnost byla založena v roce 1996 ve Zlíně a patřila mezi největší spořitelní družstva v Česku. Bankovní licenci společnost dostala od České národní banky v polovině prosince 2018, následně se přejmenovala na Trinity Bank. Akcionářská struktura Trinity Bank zahrnuje zhruba 9000 drobných českých akcionářů. Zakladatelem je podnikatel Radomír Lapčík.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit