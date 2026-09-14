Země Evropské unie zaostávají v umělé inteligenci, na vině ale není přehnaná regulace. Vždyť evropský akt o regulaci AI ještě ani nevstoupil v platnost, když americké a poté čínské firmy udělaly v umělé inteligenci ohromný pokrok, říká v rozhovoru s HN Ekaterina Zacharievová, eurokomisařka pro start-upy, výzkum a inovace.
Jednotná pravidla platná v celé EU navíc podle ní sám byznys žádá, a to nejen v AI. „Když budete mluvit se zakladateli fintechových gigantů, které v Evropě vznikly, potvrdí vám, že se staly jednorožci a globálními hráči právě díky evropské regulaci, která pravidla napříč státy harmonizuje. Měli díky tomu rychlý přístup na evropský trh a ke klientům, což jim umožnilo vyrůst,“ tvrdí bulharská eurokomisařka.
Máte data o tom, že by do Evropy z USA přicházeli vědci kvůli tlaku, který na část z nich vyvíjí Trumpova administrativa?
Chceme být tím nejlepším místem, kam mohou nejbystřejší mozky světa přijít bádat, zakládat firmy a růst. Děláme vše pro to, aby Evropa takovým místem byla – slouží k tomu program Horizont Evropa na financování excelentní vědy. Ale jak dnes vidíme, velmi důležité je také zakotvení vědecké svobody v právu na evropské úrovni, konkrétně v aktu o Evropském výzkumném prostoru. Rozhodující jsou ale v tomto směru jednotlivé členské státy. Evropská komise může poskytnout potřebné zdroje a programy, ale nakonec jsou nejpodstatnější univerzity, laboratoře a lidé, se kterými pracují. Velmi mě proto těší, že i členské státy zareagovaly velice rychle a vytvořily své vlastní národní a regionální programy. A myslím, že to funguje – přitahuje to spoustu světových výzkumníků, aby pracovali a usadili se v různých evropských státech.
Můžete uvést nějaká čísla?
Vidíme, že roste počet uchazečů z USA v rámci našeho programu grantů ERC. Meziročně je to podle oborů nárůst o 300 až 500 procent. Kromě kvalitní vědy a vědecké svobody je důležitým faktorem i kvalita života v Evropě. Během návštěvy české Akademie věd jsem viděla, že tam mají například školku. I to je něco, co může vědce přilákat. Nejde jen o granty, ale také o životní podmínky a svobody, které jsou pro vědce klíčové.
Co se dočtete dál
- Proč podle Zacharievové regulace v Evropě nebrzdí AI.
- Co po Evropské komisi žádá byznys.
- Jaká je budoucnost samořiditelných aut v EU.