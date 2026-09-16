Za čerstvou výmalbou může být vlhkost, za novými zásuvkami staré rozvody. Dům může mít před sebou nákladnou rekonstrukci a krásný výhled může za pár let zakrýt další dům. Koupě bytu patří k největším finančním rozhodnutím, která lidé v životě dělají. O osudu mnoha milionů korun ovšem překvapivě často rozhodují ve spěchu a bez důkladné prověrky. A to tím spíš, když realitní makléři se nezřídka u zájemců navozují pocit, že o byt soupeří s několika dalšími lidmi. Jak předejít tomu, abyste si spolu s bytem nekoupili také hromadu starostí a vysokých výdajů?
Co se dočtete dál
- Jaké okolnosti prověřit u SVJ před pořízením bytu a kde sehnat potřebné dokumenty.
- Jak nepřehlédnout vady a problémy v samotném bytě.
- Proč se liší výběr a posouzení bytu určeného pro vlastní bydlení a na investici.