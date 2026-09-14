Klíčový saúdskoarabský ropovod Východ-Západ, který byl minulý týden poškozen při dronovém útoku, bude po dobu několika týdnů z větší části mimo provoz. Agentuře AP to v pondělí sdělili dva činitelé pod podmínkou zachování anonymity. Oprava ropovodu včetně hlavního čerpacího zařízení by podle nich mohla trvat tři až pět týdnů. Jeden z činitelů uvedl, že ropovod by mohl v době oprav částečně fungovat.
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Ropovod Východ-Západ, též známý jako Petroline, vede z ropných polí ve Východní provincii u břehů Perského zálivu do přístavu Janbu u Rudého moře. Kapacita 1200 kilometrů dlouhého ropovodu dosahuje podle AP až sedmi milionů barelů ropy denně. Společnost Aramco, která ho provozuje, na žádost agentury o vyjádření dosud neodpověděla. Rijád z útoku na ropovod obvinil irácké šíitské milice, které jsou spojenci íránského režimu.
Ropovod je pro Saúdskou Arábii klíčový, protože jí umožňuje přepravovat k Rudému moři ropu určenou pro vývoz poté, co Írán v březnu v reakci na americko-íránské útoky ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Touto úžinou bylo před zahájením konfliktu převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu.
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