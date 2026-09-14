Výnos desetiletých amerických vládních dluhopisů v pondělí poprvé od října 2023 vzrostl na 5 procent. Děje se tak před zasedáním americké centrální banky (Fed), kde se bude tento týden jednat o úrokových sazbách, uvedla televize CNBC. Výnos českého státního dluhopisu se dostal na 5,3 procenta. Ukazatel nákladů na financování státního dluhu České republiky je tak nejvýše od října 2022.
Výnos dvouletých amerických vládních dluhopisů, který je citlivý na krátkodobé sazby, vzrostl nad 4,66 procenta. Minulý týden dosáhl nejvyšší hodnoty od července 2024. Výnos amerických vládních dluhopisů s 30letou splatností, které jsou citlivější na geopolitická rizika, vzrostl na 5,374 procenta.
Nový šéf Fedu má tři možnosti, střelit se do hlavy, do prsou, nebo do žaludku. Proč americký dluh láme rekordy a jak z toho ven
Rostoucí výnosy zvyšují náklady vládního financování a promítají se také do úvěrů pro firmy a domácnosti. Výnosy amerických dluhopisů nadále rostou navzdory snaze ministra financí Scotta Bessenta růst omezit. Bessentovo ministerstvo kvůli tomu zvýšilo objem odkupu dluhopisů s delší splatností, což agentura Bloomberg označila za neobvyklý krok. Cílem administrativy prezidenta Donalda Trumpa je udržet náklady na půjčky pod kontrolou.
Necelé dva měsíce před volbami do amerického Kongresu se výnos desetiletých amerických dluhopisů pohybuje více než jeden procentní bod nad úrovní před vypuknutím války s Íránem na konci února.
Konflikt na Blízkém východě vedl k prudkému růstu cen ropy, což ještě více prohloubilo obavy z inflace. To ještě umocnily údaje o spotřebitelských cenách za srpen, které byly vyšší, než se očekávalo. Obchodníci tak ještě více sázejí na to, že Fed už tento týden zvýší úrokové sazby.
„Existuje řada základních faktorů, které v současné době vedou k tomu, že trvalý výprodej dluhopisů představuje cestu nejmenšího odporu,“ uvedl vedoucí oddělení investičního ratingu a makroekonomické strategie ve společnosti CreditSights Zach Griffiths. Výnosy desetiletých amerických dluhopisů by podle něj mohly vzrůst až k 5,5 procenta.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit