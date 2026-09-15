Český trh už roky stojí před zásadním problémem: roste sice nabídka pracovních míst, ta ale nemá kvůli nedostatečné kvalifikaci kdo obsadit. Tento rozpor je o to více cítit v době, kdy probíhá zavádění nástrojů umělé inteligence do firem a pracující populace stárne.
Zástupci podniků proto oslovili vládu s požadavkem, že by se situace měla začít řešit. Je podle nich načase zcela překopat takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti. Tedy nástroje, které na rozdíl od klasických dávek proaktivně pomáhají lidem s uplatněním na trhu práce. Zahrnují například v současné době tolik potřebné rekvalifikace, ale i tvorbu nových pracovních míst.
„Zaměstnavatelé odvádějí na zaměstnanost relativně velké prostředky, které dnes činí přes 30 miliard korun. Byla by chyba nechávat tyto peníze mizet v černé díře rozpočtu,“ říká v rozhovoru s HN viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Wojnar. A popisuje, jaké kroky učinit, aby se v Česku využila veškerá pracovní síla – od čerstvých absolventů škol přes matky po rodičovské až po trochu přehlíženou skupinu pracovníků po padesátce.
Firmy se poslední roky potýkají s nedostatkem kvalifikovaných sil. Jak tuhle propast vyrovnat?
Co se dočtete dál
- Co dělá podle firem stát špatně v podpoře zaměstnanosti.
- Jak se nyní daří zaměstnávat juniory nebo lidi ve věku 50+.
- V čem je nyní třeba se rekvalifikovat.
- Jak dále rozvíjet propojení firem se školami.