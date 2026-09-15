Realitní, developerská a investiční společnost Imoba, kterou přes skupinu SynBiol vlastní premiér Andrej Babiš (ANO), se loni dostala do ztráty 65 milionů korun. V roce 2024 měla přitom společnost vlastnící mimo jiné areál Čapí hnízdo čistý zisk téměř 51 milionů korun. Tržby Imoby loni klesly zhruba o 13 procent na 552 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin. Babiš loni řešil střet zájmů vložením holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, investiční a holdingovou společnost SynBiol si ale ponechal.
Až skončí Babišovi mandát, od podání dotace na Čapí hnízdo uplyne dvacet let. Co to udělá s trestem?
Imoba se hlavně soustřeďuje na správu nemovitostí, výstavbu a pohostinství. Kromě Čapího hnízda provozuje například čerpací stanici Pumpa, restaurace a cukrárny Paloma Průhonice nebo kongresové centrum Imoba na pražském Chodově. V roce 2025 společnost dokončila výstavbu projektu v lokalitě Labská ve Špindlerově Mlýně, kde vzniklo 21 apartmánů určených k pronájmu.
K dalším významným projektům realitní části Imoby podle výroční zprávy patřilo rozvojové území U Rozkoše, kde pokračovala příprava dokumentace pro výstavbu primárně obytného souboru v Holích u Průhonic. Výstavba by měla začít po dokončení projektu Park Resort Průhonice.
Společnost podle výroční zprávy plánuje pokračovat ve všech svých aktivitách a provozovnách. „Vedení společnosti zhodnotilo vliv současné ekonomické situace na její podnikání a není si vědomo žádných významných přímých negativních dopadů na ekonomickou pozici a výsledky společnosti,“ uvedla firma.
Imoba je dceřinou společností koncernu SynBiol, který Babiš spolu s Agrofertem v roce 2017 vložil do svěřenských fondů kvůli zákonu o střetu zájmů. Loni v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu, následně jej ale opět vložil do svěřenského fondu. Mimo něj ale zůstaly další Babišem ovládané firmy SynBiol a Hartenberg Holding.
Čapí hnízdo je definitivně politický proces. V tom smyslu, že politika Babiše kryje před spravedlností
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová (ANO) čelili kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo obžalobě. Ta tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a tehdejší partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.
Babiš byl dříve několikrát zproštěn obžaloby. Loni v červnu Vrchní soud v Praze osvobozující rozsudek opět zrušil a konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Na konci srpna pražský vrchní soud potvrdil Nagyové tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU. Babiše sněmovna letos v březnu nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě pozastavené. Obžalován je z pomoci k oběma zmíněným trestným činům.
Nagyová vinu odmítá. Babiš v reakci na rozhodnutí soudu zopakoval, že kauza Čapí hnízdo je politický proces.
V majetkovém přiznání Babiš podle serveru iDnes.cz uvedl, že z Imoby loni přijal zhruba jeden milion korun.
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