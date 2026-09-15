Výzvou doby se zdá být, jak proměnit vzletná slova (politiků) ve skutečné průmyslové kapacity, které pomohou zajistit bezpečí Evropanů. O několika případech toho, jak tyto kapacity opravdu vznikají, píšeme také ve 3. čísle newsletteru Na radaru. Registrovat se k pravidelnému odebírání v úterý, vždy v sedm hodin ráno se můžete zde.
Užitečné čtení vám přejí Martin Ehl a Petr Zenkner.
Odkud se berou neviditelní dříči armád budoucnosti
Vojenská logistika je podceňovaná disciplína s mnoha možnostmi. Na Ukrajině ji teď zásadně mění v blízkosti fronty, hlídané všudypřítomnými bezpilotními letouny, zavádění bezosádkových vozítek, známých pod zkratkou UGV. Vozí na frontu všechno, od zbraní přes munici po potraviny, zpátky evakuují raněné. V ukrajinském systému řízení Delta bylo do konce srpna zaznamenáno zhruba 112 tisíc takových misí, jen za srpen jich bylo 25 tisíc, což je 3,3krát více než v lednu.