Česko nabídne Bulharsku osm nových letounů Skyfox společnosti Aero Vodochody. Před odletem do Bulharska to řekl premiér Andrej Babiš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) doplnil, že delegace jede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů. V podnikatelské misi 50 zástupců českého byznysu je také řada firem z obranného průmyslu, dodal Havlíček. Babišovým cílem je také přesvědčit bulharského premiéra Rumena Radeva o nutnosti odložit systém emisních povolenek ETS2 a přerušit ETS1.
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„Nejedeme tam pouze diskutovat na fórech, ale jedeme tam prodávat české produkty. Ať už co se týká letadel Aero Vodochody, nebo co se týká prohloubení spolupráce v rámci Škody Transportation, která dělá v Bulharsku skvělé obchody, dodává tam vlaky, soupravy do metra, tramvaje, trolejbusy. I o tom bude diskuse,“ uvedl Havlíček. Vedle oznámení kontraktu na elektrobusy dodal, že Česko a Bulharsko spojuje budování nových jaderných bloků, ministr v tom vidí příležitost zapojit české firmy.
Možnost využití L-39 Skyfox pro potřeby bulharského vojenského letectva potvrdila ČTK i společnost Aero. „Chceme stavět na dlouhodobém partnerství a společně hledat projekty, které budou přínosné pro obě strany. L-39 Skyfox pro nás představuje přirozené pokračování této spolupráce – kombinuje osvědčenou spolehlivost s moderními technologiemi a schopnostmi, které odpovídají požadavkům současných vzdušných sil,“ sdělil prezident a předseda představenstva Aera Viktor Sotona.
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Babiš chce s Radevem jednat o strategii Česka ohledně změny systému emisních povolenek. „Jsme aktivní, proto budeme všude na příštích Evropských radách bojovat za to, aby ETS2 byly odloženy a aby ETS1 byly přerušeny,“ řekl premiér.
Na programu dnešní návštěvy je i schůzka se šéfkou Národního shromáždění Michaelou Docovovou a setkání s krajany.
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