Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil společnosti Pecivál podnikatele Josefa Bukovského spojeného s českokrumlovskou Pekárnou Srnín nákup konkurenční skupiny PAC Hořovice. Patří do ní Pekárna a cukrárna Hořovice a Mlýn Čistá. Skupinu dosud vlastnili Zdeněk Chvojka a Josef Vyštejn. Úřad o povolení fúze informoval v tiskové zprávě. Hodnotu posuzovaných transakcí úřad neuvádí. PAC Hořovice patří podle obratu mezi největší pekárenské skupiny v Česku.
„ÚOHS případ posuzoval ve zjednodušeném řízení. Zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže,“ uvedl ÚOHS.
Firmu Pecivál vlastní podle obchodního rejstříku podnikatel Josef Bukovský, který v roce 2022 získal titul Podnikatel roku Jihočeského kraje. Podle poslední dostupné výroční zprávy jeho Pekárna Srnín měla v roce 2024 zisk 7,8 milionu korun po zdanění a celkový obrat firmy dosáhl téměř půl miliardy korun. Pekárna Srnín zaměstnává přes 200 lidí, v roce 2024 odkoupila firmu REJ a pod ní spadající REJ Food.
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Pekárenská skupina PAC Hořovice zahrnuje Pekárnu a cukrárnu Hořovice a Mlýn Čistá. Skupina ve výroční zprávě za rok 2024 uvádí, že patří mezi větší pekárenské společnosti v Česku a měsíčně vyrobí přes 25 milionů produktů. Společnost zajišťuje zásobování především ve Středočeském kraji, na Hořovicku, Berounsku, Kladensku, Příbramsku a Sedlčansku, ale i v Plzni a Praze, centrální sklady má v Česku i na Slovensku. Skupina zaměstnává přes 500 lidí.
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