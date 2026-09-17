Ve věku 56 let ve čtvrtek nad ránem zemřel podnikatel Richard Morávek. Na konci července měl vážnou nehodu ve Španělsku, byl převezen do olomoucké nemocnice, kde měl podstoupit několik operací. Morávek se výrazně zapsal do moderní tváře města jako developer. Jeho firmy stojí za vznikem Galerie Šantovka, rezidenční čtvrti Šantovka Living, moderním Envelopa Office Center či plánovanou čtvrtí Nová Velkomoravská. Morávkův odchod oznámila jeho manželka na svém facebookovém účtu, informoval o tom server Olomouc.cz.
Richard Morávek se narodil 26. března 1970 v Zábřehu, vyrůstal v Mohelnici. Vystudoval litovelské Gymnázium Jana Opletala a už na začátku devadesátých let začal podnikat. Nejprve dovážel tropické ovoce z Thajska, později se začal orientovat na nemovitosti.
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Morávek založil developerskou skupinu Redstone v roce 2015, ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka. Redstone se zaměřuje na developerské a investiční projekty, činnost cílí hlavně na Prahu, Olomouc a Pardubice. Nyní například buduje velké logistické a skladovací centrum East Park Olomouc, ve kterém může být až sedm samostatných hal s výrobním či skladovacím provozem.
V Pardubicích skupina staví nákupní centrum Galerie Pernerka, v Olomouci loni dokončila stavbu sanatoria zaměřeného na dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Skupina Redstone byla v roce 2025 rozšířena o obchodní centrum Olympia Olomouc a společnost Kunratice Living, která má na starost developerský projekt zaměřený na výstavbu rodinných domů v Praze. V Olomouci skupina spolupracovala na provozu nákupního centra Galerie Šantovka či nové administrativní budovy Envelopa Office Center, kterou postavila. Správu těchto aktiv Redstone zajišťuje pro vlastníka, jímž je Max Realitní Fond SICAV.
Redstone chystá další developerské projekty. V Olomouci chce u nákupního centra Galerie Šantovka postavit poslední část projektu nové městské čtvrti Šantovka. Několikamiliardová investice zahrnuje stavbu několika budov s obchody, gastronomickými provozovnami, divadelním i koncertním sálem, čtyřhvězdičkový hotel, rezidentní část i výškovou budovu Šantovka Tower. V Olomouci Redstone chystá také městskou čtvrť Nová Velkomoravská, jejíž součástí má být multifunkční hala.
Skupinu Redstone tvoří mateřská společnost a 25 dceřiných firem. Hlavním akcionářem mateřské společnosti Redstone Real Estate je firma Perrarus Plus, kterou dosud vlastnil Morávek.
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