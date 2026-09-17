Největší polský internetový prodejce Allegro ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 37 procent na 529,3 milionu zlotých (2,95 miliardy korun), tržby vzrostly o 16 procent nad 3,33 miliardy zlotých. Firma to ve čtvrtek uvedla ve své výsledkové zprávě a zároveň zlepšila výhled na zbytek roku. V České republice registruje citelný nárůst počtu nabídek od lokálních partnerů.
Výsledky za druhé čtvrtletí překonaly i dosavadní výhled podniku. Skupina rozšiřuje nabídku prostřednictvím partnerství a zároveň se posouvá za hranice tradičního e-commerce prostřednictvím nových služeb. Ve spolupráci s největší polskou bankou PKO BP například nabídla službu cashback.
Hrubá hodnota zboží (GMV), což je klíčový ukazatel objemu prodeje u e-commerce společností, se v Polsku podle nového výhledu zvýší o 11 až 13 procent, zatímco předchozí cíl počítal s růstem o devět až 11 procent. První týdny třetího čtvrtletí zvýšily tempo růstu GMV celé skupiny od začátku roku na 15 procent, což firmu přimělo zvýšit výhled růstu pro celou skupinu na 13 až 15 procent.
Allegro chce být v Česku lokálnějším hráčem, sází na Colours i hokej. Jsme tu v roli vyzývatele, říká CEO
Počet nabídek od místních partnerů v České republice, která je největším zahraničním trhem Allegra, vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně téměř o třetinu, zatímco v prvních deseti týdnech třetího čtvrtletí se růst GMV u mezinárodního segmentu zrychlil přibližně na 100 procent.
Skupina také nedávno otevřela kancelář v čínském Šen-čenu, aby navázala přímé kontakty s regionálními prodejci a zajistila dodržování pravidel platformy už u zdroje v Číně.
Služba Allegro Delivery je nyní dostupná prostřednictvím více než 40 tisíc výdejních boxů a téměř 35 tisíc výdejních míst. Firma také uvedla, že pokračují jednání o prodloužení smlouvy s provozovatelem výdejních boxů InPost až do roku 2031. Rozsah nové smlouvy by podle Allegra zahrnoval nižší ceny doručení, upravený vzorec indexace cen a víceleté objemy zásilek.
Počet aktivních nakupujících roste napříč celou skupinou a na platformách Allegra prodává stále více místních obchodníků, uvedl generální ředitel Marcin Kuśmierz. Allegro nyní očekává, že upravený zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) v letošním roce vzroste na domácím, tedy polském trhu o 11 až 14 procent. V předchozím výhledu firma počítala s růstem o sedm až deset procent.
Allegro provozuje on-line tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, kde působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. Firma zprovoznila také on-line tržiště Allegro.cz. Společnost Allegro v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.
Akcie společnosti Allegro na zveřejněné výsledky a na celoroční výhled zareagovaly silným růstem. Krátce před 10:00 SELČ si připisovaly 3,9 procenta na 46,92 zlotého, což je blízko ročního maxima.
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