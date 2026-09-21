Kvantové počítače stojí na prahu zlomu, který se dá co do významu srovnávat s příchodem internetu. Toto hodnocení zaznělo na konferenci IBM Quantum Connect, která se uskutečnila ve středu 16. září v pražské Národní technické knihovně. Akce přitom ukázala i odvrácenou tvář vývoje těchto počítačů. Řada byznysových příkladů, které pořádající světová technologická společnost prezentovala, je zatím jen výzkum bez jasné návratnosti.
Co se dočtete dál
- Do kdy plánuje firma dosáhnout počítače odolného vůči chybám.
- Jaký nový čip nedávno představila, jaký má výkon oproti předchozí generaci a proč se podobné stroje musí chladit téměř na absolutní nulu.
- Jak si dnes stojí pilotní projekty s velkými firmami z různých odvětví – od letectví přes zdravotnictví po bankovnictví.
- Kolik miliard dolarů už do kvantového computingu firmy investovaly.
- Kde má podle odhadů vzniknout první reálná byznysová hodnota.
- Jak se do kvantových technologií zapojuje Česko a proč řeší nedostatek odborníků.