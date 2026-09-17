Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou stabilní, přestože centrální banky eurozóny i Spojených států v září přistoupily ke zpřísnění měnové politiky.
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Bankovní rada ponechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, činí 4,75 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,75 procenta.
ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Sazba do loňského května postupně klesla na 3,5 procenta, následně byla stabilní do letošního června, kdy bankovní rada přistoupila k jejímu zvýšení o čtvrt procentního bodu. Analytici nevylučují, že do konce roku přistoupí ČNB k dalšímu zpřísnění měnové politiky.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
Koruna nereaguje
Rozhodnutí bankovní rady trhy očekávaly. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Přes zachování sazeb zůstává podle nich centrální banka opatrná a nevylučují nárůst sazby ještě v letošním roce. Koruna na rozhodnutí výrazněji nereagovala. Stabilita sazeb byla široce očekávaná, takže kurz koruny na oznámení příliš nereagoval, řekl ČTK analytik XTB Pavel Peterka.
„ČNB nechala úrokové sazby beze změny. Na rozdíl od Evropské centrální banky, která své sazby nedávno zvýšila, má tuzemská centrální banka stále poměrně komfortní vyčkávací prostor. I po dnešním rozhodnutí zůstává její depozitní sazba o 125 bazických bodů výše než sazba ECB,“ uvedl analytik Banky Creditas Petr Dufek. Přesto se podle něj zvýšila pravděpodobnost, že ČNB v příštích měsících přistoupí k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Drahá ropa, vysoké ceny plynu a s nimi spojený růst cen elektřiny totiž vytvářejí prostor pro nový inflační impulz v příštím roce, dodal.
ČNB sice ponechala sazby beze změny, rozhodně ale neusíná na vavřínech, souhlasil analytik Portu Jan Berka. Proinflační rizika v české ekonomice převažují a jejich možné zesílení nelze podle něj zcela vyloučit. Aktuálně má bankovní rada výhodu v tom, že část práce za ni odvádí samotný trh. Děje se tak prostřednictvím vyšších tržních sazeb, které tlumí ekonomickou aktivitu, vysvětlil.
Analytik Raiffeisenbank Martin Kron se vzhledem k četným proinflačním rizikům domnívá, že ČNB na jednom ze dvou zbývajících zasedání v letošním roce ještě k jednomu zpřísnění své měnové politiky přistoupí.
ČNB na současnou situaci nahlíží poměrně jestřábím pohledem, ke zvýšení sazby na čtyři procenta ale zatím podle analytika OVB Allfinanz Michaela Opočenského nemá dostatečný důvod. Tuto možnost si však nechává otevřenou, podotkl.
Současná úroveň úrokových sazeb dál významně ovlivňuje dostupnost vlastního bydlení, která je zejména v Praze velmi napjatá, doplnil generální ředitel společnosti Cresco Real Estate pro ČR Aleš Svatoň. Nejde přitom podle něj jen o výši měsíční splátky. Vyšší sazba znamená také vyšší nároky na bonitu a klient při stejném příjmu dosáhne na nižší úvěr, poznamenal.
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