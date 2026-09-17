České dráhy škrtají svoje plány s dieselovými lokomotivami. Ještě na jaře počítaly s tím, že si buď nechají modernizovat 46 let staré lokomotivy řady 754, známé „Brejlovce“, anebo že nakoupí nové hybridní lokomotivy.
Teď už je vše jinak. Zakázka na nové lokomotivy je zrušená a i tendr na modernizaci se bude rušit. České dráhy si totiž spočítaly, že výkonů pro tyto lokomotivy bude v příštích letech prudce ubývat.
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